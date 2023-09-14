Поссорились: в Никополе мужчина ударил сожителя матери ножом в живот

На днях в Никополе произошел ужасный инцидент: мужчина напал на сожителя матери с ножом.

Известно, что преступление произошло 12 сентября около 20:30 в одной из квартир города.

К злоумышленнику домой пришла его мать со своим сожителем. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, во время которого подозреваемый схватил нож и ударил им 54-летнего потерпевшего в живот. Его госпитализировали в городскую больницу.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Злоумышленника задержали. 13 сентября ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит наказание в виде до 8 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: