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Поссорились: в Никополе мужчина ударил сожителя матери ножом в живот

Сегодня 15:44
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На днях в Никополе произошел ужасный инцидент: мужчина напал на сожителя матери с ножом.

Новости Днепра про Поссорились: в Никополе мужчина ударил сожителя матери ножом в живот

Известно, что преступление произошло 12 сентября около 20:30 в одной из квартир города.

К злоумышленнику домой пришла его мать со своим сожителем. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, во время которого подозреваемый схватил нож и ударил им 54-летнего потерпевшего в живот. Его госпитализировали в городскую больницу.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Злоумышленника задержали. 13 сентября ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит наказание в виде до 8 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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