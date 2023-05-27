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В Днепре планируют перекрыть проспект Яворницкого: подробности

Сегодня 18:50
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Новости Днепра про В Днепре планируют перекрыть проспект Яворницкого: подробности

В Днепре собираются перекрыть проезжую и тротуарную части на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Половицкой (возле Оперного театра).

Причина – ремонт трамвайного пути.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра.

Перекрытие планируется с 23:00 30 мая (вторник) до окончания работ. Срок проведения работ пока неизвестен.

Стоит отметить, что мэр пока не подписал распоряжение, поэтому оно еще не вступило в силу.

Новости Днепра про В Днепре планируют перекрыть проспект Яворницкого: подробности

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