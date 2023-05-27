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У Дніпрі планують перекрити проспект Яворницького: подробиці

Сьогодні 18:50
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Новости Днепра про У Дніпрі планують перекрити проспект Яворницького: подробиці

У Дніпрі збираються перекрити проїзну та тротуарну частини на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Половицької (біля Оперного театру).

Причина – ремонт трамвайної колії.

Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови Дніпра.

Перекриття планується з 23:00 30 травня (вівторок) до закінчення робіт. Строк проведення робіт наразі невідомий.

Варто зазначити, що міський голова поки не підписав розпорядження, тож воно ще не набрало чинності.

Новости Днепра про У Дніпрі планують перекрити проспект Яворницького: подробиці

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Новости Днепра про У Дніпрі планують перекрити проспект Яворницького: подробиціУкраїнська

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