Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В музее Днепра появится новый экспонат: обломок ракеты X-101, которой вчера россияне атаковали город

В музее Днепра появится новый экспонат: обломок ракеты X-101, которой вчера россияне атаковали город

Сегодня 14:49
просмотров

Вчера россияне дважды атаковали Днепр: ночью они выпустили ракеты Х-101/Х-555, С-300/С-400, а утром российский "Искандер" разрушил больницу.

Новости Днепра про В музее Днепра появится новый экспонат: обломок ракеты X-101, которой вчера россияне атаковали город

Летевшие на Днепропетровщину ракеты Х-101/Х-555 наши защитники уничтожили. Обломок одной из них станет новым экспонатом в Музее истории Днепра.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Наши котики ПВО передали днепрянам своеобразный сувенир — обломок одной из русских гадин, летевших на нас минувшей ночью. Тот кусок руля высоты крылатой ракеты X-101 мы отнесем в наш Музей истории Днепра, – написал он.

И дал рецепт, как пережить происходящее и не потерять веру в будущее: конвертировать холодную ярость в месть.

Холодная ярость, конвертируемая в неутомимую работу ради друг друга. Для родного города и всей страны. Это делает нас более сильными и не оставляет врагу никаких шансов. Итак, пользуйтесь. Холодная ярость. Конвертируем ее в месть. Каждый на своем месте. Помогаем Силам Обороны. Слава Украине! – написал мэр Днепра.

Новости Днепра про В музее Днепра появится новый экспонат: обломок ракеты X-101, которой вчера россияне атаковали город

Новости Днепра про В музее Днепра появится новый экспонат: обломок ракеты X-101, которой вчера россияне атаковали город

Читайте также:

Новости Днепра про В музее Днепра появится новый экспонат: обломок ракеты X-101, которой вчера россияне атаковали городУкраїнська Новости Днепра про В музее Днепра появится новый экспонат: обломок ракеты X-101, которой вчера россияне атаковали городРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Сильный ливень: некоторые улицы Днепра превратились в реки
    Новости Днепра
    Сегодня 15:48
    Сильный ливень: некоторые улицы Днепра превратились в реки

    В Днепре - непогода.

    В Днепре на просп. Героев нашли тело мужчины: в полиции сообщили причину смерти
    Новости Днепра
    Сегодня 14:07
    В Днепре на просп. Героев нашли тело мужчины: в полиции сообщили причину смерти

    В пятницу, 26 мая, на парковке возле магазина Varus на…

    В Днепре на Победе некоторым жителям отключили воду: когда возобновят водоснабжение
    Новости Днепра
    Сегодня 12:29
    В Днепре на Победе некоторым жителям отключили воду: когда возобновят водоснабжение

    Сегодня, 27 мая, некоторым жителям жилмассива Победа отключили воду.

    В Днепре на Кондратюка 80-летняя женщина упала с 5-го этажа: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 10:56
    В Днепре на Кондратюка 80-летняя женщина упала с 5-го этажа: что известно

    Несчастный случай произошел вчера, 26 мая, в многоэтажке по улице…

    Последние новости

    Сильный ливень: некоторые улицы Днепра превратились в реки
    Сильный ливень: некоторые улицы Днепра превратились в реки

    В Днепре - непогода.

    Сегодня 15:48
    2
    просмотров
    В Днепре на просп. Героев нашли тело мужчины: в полиции сообщили причину смерти
    В Днепре на просп. Героев нашли тело мужчины: в полиции сообщили причину смерти

    В пятницу, 26 мая, на парковке возле магазина Varus на проспекте Героев обнаружили тело мужчины.

    Сегодня 14:07
    0
    просмотров
    В Украине уже с 1 июня может подняться тариф на электроэнергию: подробности
    В Украине уже с 1 июня может подняться тариф на электроэнергию: подробности

    Тариф предлагают повысить вдвое.

    Сегодня 13:01
    1
    просмотров
    В Днепре на Победе некоторым жителям отключили воду: когда возобновят водоснабжение
    В Днепре на Победе некоторым жителям отключили воду: когда возобновят водоснабжение

    Сегодня, 27 мая, некоторым жителям жилмассива Победа отключили воду.

    Сегодня 12:29
    0
    просмотров
    В области, граничащей с Днепропетровской, произошло землетрясение
    В области, граничащей с Днепропетровской, произошло землетрясение

    В пятницу вечером в Решетиловском районе Полтавщины, в 20 километрах к западу от облцентра, произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера.

    Сегодня 11:58
    0
    просмотров
    В Днепре на Кондратюка 80-летняя женщина упала с 5-го этажа: что известно
    В Днепре на Кондратюка 80-летняя женщина упала с 5-го этажа: что известно

    Несчастный случай произошел вчера, 26 мая, в многоэтажке по улице Кондратюка.

    Сегодня 10:56
    0
    просмотров
    Спасатели завершили разбирать завалы медучреждения в Днепре, которое разрушила российская ракета
    Спасатели завершили разбирать завалы медучреждения в Днепре, которое разрушила российская ракета

    Но на месте еще работают коммунальные службы – они вывозят оттуда разрушенные конструкции.

    Сегодня 10:25
    0
    просмотров
    В Генштабе ВСУ сообщили, какой ракетой россияне атаковали больницу в Днепре
    В Генштабе ВСУ сообщили, какой ракетой россияне атаковали больницу в Днепре

    Вчера около 10:30 в Днепре раздался взрыв - российская ракета попала в медучреждение.

    Сегодня 09:25
    0
    просмотров
    Есть ли изменения: как в Днепре сегодня работает общественный транспорт
    Есть ли изменения: как в Днепре сегодня работает общественный транспорт

    Важная информация!

    Сегодня 09:11
    0
    просмотров
    Атаковали дважды: как прошла ночь на Днепропетровщине
    Атаковали дважды: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Российские оккупанты продолжают терроризировать жителей Днепропетровщины.

    Сегодня 08:57
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх