В музее Днепра появится новый экспонат: обломок ракеты X-101, которой вчера россияне атаковали город

Вчера россияне дважды атаковали Днепр: ночью они выпустили ракеты Х-101/Х-555, С-300/С-400, а утром российский "Искандер" разрушил больницу.

Летевшие на Днепропетровщину ракеты Х-101/Х-555 наши защитники уничтожили. Обломок одной из них станет новым экспонатом в Музее истории Днепра.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Наши котики ПВО передали днепрянам своеобразный сувенир — обломок одной из русских гадин, летевших на нас минувшей ночью. Тот кусок руля высоты крылатой ракеты X-101 мы отнесем в наш Музей истории Днепра, – написал он.

И дал рецепт, как пережить происходящее и не потерять веру в будущее: конвертировать холодную ярость в месть.

Холодная ярость, конвертируемая в неутомимую работу ради друг друга. Для родного города и всей страны. Это делает нас более сильными и не оставляет врагу никаких шансов. Итак, пользуйтесь. Холодная ярость. Конвертируем ее в месть. Каждый на своем месте. Помогаем Силам Обороны. Слава Украине! – написал мэр Днепра.

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