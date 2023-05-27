Сильный ливень: некоторые улицы Днепра превратились в реки

Уже несколько часов в городе идет сильный ливень. Поэтому некоторые улицы превратились в реки.
Видео опубликовали в местных Telegram-каналах.
На кадрах видно, что дороги полностью покрылись водой – автомобили ездят с трудом.
Отметим, дождь с грозой в Днепре синоптики прогнозируют до конца суток. Температура воздуха +17\+21 градус.
Завтра, 28 мая, тоже ожидаются дожди, температура – +17\+23 градуса.
Поэтому, если куда-то планируете идти, обязательно берите с собой зонт!
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