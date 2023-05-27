Сильный ливень: некоторые улицы Днепра превратились в реки

В Днепре - непогода.

Уже несколько часов в городе идет сильный ливень. Поэтому некоторые улицы превратились в реки.

Видео опубликовали в местных Telegram-каналах.

На кадрах видно, что дороги полностью покрылись водой – автомобили ездят с трудом.

Отметим, дождь с грозой в Днепре синоптики прогнозируют до конца суток. Температура воздуха +17\+21 градус.

Завтра, 28 мая, тоже ожидаются дожди, температура – ​​+17\+23 градуса.

Поэтому, если куда-то планируете идти, обязательно берите с собой зонт!

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