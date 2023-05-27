В Днепре на просп. Героев нашли тело мужчины: в полиции сообщили причину смерти

В пятницу, 26 мая, на парковке возле магазина Varus на проспекте Героев обнаружили тело мужчины.

На место происшествия вызвали правоохранителей. Как отмечалось, на теле были обнаружены телесные повреждения.

Сегодня в ГУ НП в Днепропетровской области рассказали подробности этого ужасного инцидента.

Правоохранители установили, что между тремя мужчинами возникла ссора, во время которой подозреваемые избили потерпевшего ногами и металлической палкой. После нападения злоумышленники ушли с места преступления. Потерпевший в результате многочисленных телесных повреждений скончался на месте.

Полицейские установили и задержали нападавших. Ими оказались 37-летний и 61-летний местные жители. 26 мая следователи сообщили злоумышленникам о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: