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Люта злива: деякі вулиці Дніпра перетворилися на річки

Сьогодні 15:48
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У Дніпрі лютує негода.

Новости Днепра про Люта злива: деякі вулиці Дніпра перетворилися на річки

Уже кілька годин у місті йде сильна злива. Через це деякі вулиці перетворилися на річки.

Відео опублікували у місцевих Telegram-каналах.

На кадрах видно, що дороги повністю вкрилися водою – автівки ледве їздять.

Зазначимо, дощ з грозою у Дніпрі синоптики прогнозують до кінця доби. Температура повітря +17\+21 градус.

Новости Днепра про Люта злива: деякі вулиці Дніпра перетворилися на річки

Завтра, 28 травня, теж очікуються дощі, температура – +17\+23 градуси.

Новости Днепра про Люта злива: деякі вулиці Дніпра перетворилися на річки

Тому, якщо кудись плануєте йти, обов’язково беріть із собою парасольку!

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Новости Днепра про Люта злива: деякі вулиці Дніпра перетворилися на річкиУкраїнська Новости Днепра про Люта злива: деякі вулиці Дніпра перетворилися на річкиРусский

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