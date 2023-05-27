Люта злива: деякі вулиці Дніпра перетворилися на річки

Уже кілька годин у місті йде сильна злива. Через це деякі вулиці перетворилися на річки.
Відео опублікували у місцевих Telegram-каналах.
На кадрах видно, що дороги повністю вкрилися водою – автівки ледве їздять.
Зазначимо, дощ з грозою у Дніпрі синоптики прогнозують до кінця доби. Температура повітря +17\+21 градус.
Завтра, 28 травня, теж очікуються дощі, температура – +17\+23 градуси.
Тому, якщо кудись плануєте йти, обов’язково беріть із собою парасольку!
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