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В Украине уже с 1 июня может подняться тариф на электроэнергию: подробности

Сегодня 13:01
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Тариф предлагают повысить вдвое.

Новости Днепра про В Украине уже с 1 июня может подняться тариф на электроэнергию: подробности

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официально внесла предложения по определению с 1 июня 2023 года единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт*ч в рамках первого этапа коррекции цен.

Об этом сообщают СМИ.

Кроме того, что регулятор предлагает вдвое поднять тариф на электроэнергию, он также просит правительство установить на нее единую цену, то есть отменить диверсификацию по объему потребления.

Отмечается, что введение таких изменений позволит улучшить финансовые показатели «Энергоатома» и «Укргидроэнерго», ведь именно за их счет покрывается разница в рыночной цене электроэнергии, которая составляет примерно 6 грн/кВт*ч, и тарифами для населения.

Кабмин, скорее всего, будет рассматривать это предложение на своем заседании в ближайшее время.

Напомним, сейчас тариф на электроэнергию для населения составляет 1,44 грн/кВт*ч при месячном потреблении до 250 кВт*ч и 1,68 грн/кВт*ч при потреблении больших объемов.

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Новости Днепра про В Украине уже с 1 июня может подняться тариф на электроэнергию: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Украине уже с 1 июня может подняться тариф на электроэнергию: подробностиРусский

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