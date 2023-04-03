В Днепре пассажир стрелял в таксиста: комментарий полиции

В Днепре произошла стрельба: пассажир такси выстрелил в 45-летнего таксиста.

Это событие прокомментировали в ГУ НП в Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, 2 апреля около 19:30 в полицию обратилась жена потерпевшего и сообщила, что на улице Красносельской неизвестный стрелял в ее мужа.

Как установили полицейские, злоумышленник вызвал такси и сел в автомобиль. Когда таксист подвез клиента к месту назначения, пассажир выстрелил в пострадавшего, предварительно, из травматического пистолета, после чего скрылся с места преступления.

Раненого мужчину доставили в больницу. С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства – гильзу и патрон.

Позже полицейские установили и задержали 31-летнего ранее судимого местного жителя. Орудие преступления изъяли.

3 апреля следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Продолжается следствие.

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