В Днепре пассажир стрелял в таксиста: комментарий полиции

Это событие прокомментировали в ГУ НП в Днепропетровской области.
По данным правоохранителей, 2 апреля около 19:30 в полицию обратилась жена потерпевшего и сообщила, что на улице Красносельской неизвестный стрелял в ее мужа.
Как установили полицейские, злоумышленник вызвал такси и сел в автомобиль. Когда таксист подвез клиента к месту назначения, пассажир выстрелил в пострадавшего, предварительно, из травматического пистолета, после чего скрылся с места преступления.
Раненого мужчину доставили в больницу. С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства – гильзу и патрон.
Позже полицейские установили и задержали 31-летнего ранее судимого местного жителя. Орудие преступления изъяли.
3 апреля следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.
Продолжается следствие.
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