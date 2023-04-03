В Днепре мужчина убил 4-летнего мальчика, потому что тот плакал и разгневал его

29-летний мужчина убил сына своей сожительницы. Как рассказали в прокуратуре, подозреваемый рассердился, потому что мальчик плакал, поэтому сильно избил его. К сожалению, от полученных травм ребенок скончался на месте.
Мужчина задержан. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, без возможности внесения залога.
За убийство малолетнего ребенка ему грозит до 10 лет за решеткой.
Напомним, ранее на улице Айдаровской обнаружили труп 3-летнего ребенка. Родители утверждали, что мальчик ударился головой, а затем стал задыхаться. На теле ребенка были гематомы в области паха и синяк на лбу.
Читайте также:
Автор:
В 2009 году в Украине появился дуэт мега-популярных исполнителей из…
В полиции вскоре пообещали прокомментировать этот инцидент.
На Днепропетровщине на этой неделе не будет света из-за плановых…
В Днепре спасают маленького котика, которого избили и бросили на…
В России задержали вероятного убийцу российского военкора и пропагандиста Владлена Татарского.
В 2009 году в Украине появился дуэт мега-популярных исполнителей из Днепра – братьев Борисенко. Их узнавали на улицах, а сами они ездили в концертные туры и снимали клипы. Но со временем популярность исполнителей стала значительно меньше. Журналисты dnepr.info узнали, чем…
В полиции вскоре пообещали прокомментировать этот инцидент.
На Днепропетровщине на этой неделе не будет света из-за плановых работ.
В УЦОКО рассказали об этапах регистрации на НМТ
Сегодня утром, 3 апреля, в Кривом Роге в доме по улице Героев полка "Азов" (Черняховского) раздался взрыв.
В Кривом Роге неизвестный напал на мастера маникюра.
В Днепре спасают маленького котика, которого избили и бросили на стройке.
Сегодня, 3 апреля, в Кривом Роге в доме по улице Героев полка "Азов" (Черняховского), 29 раздался взрыв.
Россия концентрирует войска для ведения наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили более 70 атак противника.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!