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  • В Днепре мужчина убил 4-летнего мальчика, потому что тот плакал и разгневал его

В Днепре мужчина убил 4-летнего мальчика, потому что тот плакал и разгневал его

Сегодня 13:14
просмотров

В прокуратуре рассказали подробности убийства 4-летнего мальчика.

Новости Днепра про В Днепре мужчина убил 4-летнего мальчика, потому что тот плакал и разгневал его

29-летний мужчина убил сына своей сожительницы. Как рассказали в прокуратуре, подозреваемый рассердился, потому что мальчик плакал, поэтому сильно избил его. К сожалению, от полученных травм ребенок скончался на месте.

Мужчина задержан. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, без возможности внесения залога.

За убийство малолетнего ребенка ему грозит до 10 лет за решеткой.

Напомним, ранее на улице Айдаровской обнаружили труп 3-летнего ребенка. Родители утверждали, что мальчик ударился головой, а затем стал задыхаться. На теле ребенка были гематомы в области паха и синяк на лбу.

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Новости Днепра про В Днепре мужчина убил 4-летнего мальчика, потому что тот плакал и разгневал егоУкраїнська Новости Днепра про В Днепре мужчина убил 4-летнего мальчика, потому что тот плакал и разгневал егоРусский

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