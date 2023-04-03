В Днепре ночью стреляли в таксиста

В полиции вскоре пообещали прокомментировать этот инцидент.

Местные ТГ-каналы пишут, что ночью в Днепре в АНД-районе произошла стрельба.

По предварительной информации, там пассажир такси выстрелил водителю в голову из огнестрельного оружия и скрылся с места преступления.

Отмечается, что пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть информация, что злоумышленник задержан.

Мы обратились за комментарием в полицию, там вскоре пообещали прокомментировать этот инцидент.

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