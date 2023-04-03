У Дніпрі вночі стріляли у таксиста

Місцеві ТГ-канали пишуть, що вночі у Дніпрі в АНД-районі сталася стрілянина.
За попередньою інформацією, там пасажир таксі вистрелив водію в голову з вогнепальної зброї та втік з місця злочину.
Зазначається, що постраждалого госпіталізували у важкому стані. Є інформація, що зловмисника затримали.
Ми звернулися за коментарем до поліції, там незабаром пообіцяли прокоментувати цей інцидент.
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