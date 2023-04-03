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У Дніпрі вночі стріляли у таксиста

Сьогодні 12:12
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У поліції незабаром пообіцяли прокоментувати цей інцидент.

Новости Днепра про У Дніпрі вночі стріляли у таксиста

Місцеві ТГ-канали пишуть, що вночі у Дніпрі в АНД-районі сталася стрілянина.

За попередньою інформацією, там пасажир таксі вистрелив водію в голову з вогнепальної зброї та втік з місця злочину.

Зазначається, що постраждалого госпіталізували у важкому стані. Є інформація, що зловмисника затримали.

Ми звернулися за коментарем до поліції, там незабаром пообіцяли прокоментувати цей інцидент.

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Новости Днепра про У Дніпрі вночі стріляли у таксистаУкраїнська

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