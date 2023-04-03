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На Днепропетровщине полностью сгорел Mercedes Sprinter (ФОТО)

Сегодня 11:49
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Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Новости Днепра про На Днепропетровщине полностью сгорел Mercedes Sprinter (ФОТО)

В понедельник, 3 апреля, в 01:37 на линию «101» сообщили о пожаре на территории частного жилищного сектора по улице Магдалиновской пгт Магдалиновка.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. 

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на территории частного домовладения горит пассажирский автомобиль Mercedes-Benz Sprinter.

Новости Днепра про На Днепропетровщине полностью сгорел Mercedes Sprinter (ФОТО)

Пламя локализовали в 01:49 и ликвидировали в 02:05. Огонь повредил автомобиль на общей площади в 18 кв. м.

Новости Днепра про На Днепропетровщине полностью сгорел Mercedes Sprinter (ФОТО)

К счастью, погибших и пострадавших нет.

К тушению возгорания привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в ГСЧС прокомментировали взрыв газа в пятиэтажном доме в Кривом Роге.

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