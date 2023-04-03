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У Дніпрі пасажир стріляв у таксиста: коментар поліції

Сьогодні 16:01
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У Дніпрі сталася стрілянина: пасажир таксі вистрелив у 45-річного таксиста.

Новости Днепра про У Дніпрі пасажир стріляв у таксиста: коментар поліції

Цю подію прокоментували у ГУ НП у Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, 2 квітня близько 19:30 до поліції звернулася дружина потерпілого та повідомила, що на вулиці Красносельській невідомий стріляв у її чоловіка.

Як встановили поліцейські, зловмисник викликав таксі та сів в автомобіль. Коли таксист підвіз клієнта до місця призначення, пасажир здійснив постріл у потерпілого, попередньо, із травматичного пістолета, після чого залишив місце злочину.

Пораненого чоловіка доставили до лікарні. З місця події правоохоронці вилучили речові докази – гільзу та патрон.

Новости Днепра про У Дніпрі пасажир стріляв у таксиста: коментар поліції

Пізніше поліцейські встановили та затримали 31-річного раніше судимого місцевого жителя. Знаряддя злочину вилучили.

3 квітня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Триває слідство. 

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Новости Днепра про У Дніпрі пасажир стріляв у таксиста: коментар поліціїУкраїнська

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