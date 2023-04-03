У Дніпрі пасажир стріляв у таксиста: коментар поліції

Цю подію прокоментували у ГУ НП у Дніпропетровській області.
За даними правоохоронців, 2 квітня близько 19:30 до поліції звернулася дружина потерпілого та повідомила, що на вулиці Красносельській невідомий стріляв у її чоловіка.
Як встановили поліцейські, зловмисник викликав таксі та сів в автомобіль. Коли таксист підвіз клієнта до місця призначення, пасажир здійснив постріл у потерпілого, попередньо, із травматичного пістолета, після чого залишив місце злочину.
Пораненого чоловіка доставили до лікарні. З місця події правоохоронці вилучили речові докази – гільзу та патрон.
Пізніше поліцейські встановили та затримали 31-річного раніше судимого місцевого жителя. Знаряддя злочину вилучили.
3 квітня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Триває слідство.
Читайте також:
Автор:
У ГумДепі Дніпра розповіли подробиці про вступ до 1 класу.
Минулого року у Дніпрі в рамках перейменування нову назву отримала…
Цікаво вийшло.
Водний патруль на Дніпропетровщині виявив рибалку-браконьєра.