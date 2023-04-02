Дніпро у топ-26 небезпечних міст Європи: у чому причина

Усього в цьому топі 152 міста. Дніпро - на 26.

Сервіс Numbeo опублікував індекс злочинності по містам Європи. Усього в цьому топі 152 міста, Дніпро з індексом злочинності – 52,7, а індексом безпеки – 47,3 – на 26 місці.

На першому місці опинився Бредфорд (Великобританія), на другому – Марсель (Франція), на третьому – Катанія (Італія).

Також у цей топ потрапили інші міста України: Одеса на 22 місці, Харків на 37, Київ на 51, Львів на 74.

Зазначимо, Numbeo – це сербська глобальна база даних про передбачувані споживчі ціни, рівень злочинності, якість медичного обслуговування тощо. Дані на Numbeo не рецензуються і можуть бути додані або змінені будь-яким користувачем, який заходить на веб-сайт.

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