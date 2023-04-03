У Дніпрі «замінували» всі торгові центри

Вчора, 2 квітня, на пошту СБУ надійшло 1 повідомлення про мінування всіх торгових центрів у Дніпрі.

Про це повідомляють в міськраді.

Правоохоронці обстежили 32 ТЦ та прилеглі території, вибухових предметів не виявили.

Повідомлення про мінування торгових центрів було хибне.

Раніше ми писали: У Дніпрі “замінували” торговий центр та будівлю СБУ

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