Просто залишила за дверима: у Дніпрі показали, як мешканка будинку на Поля “викидає” сміття

Такого ми ще не бачили.

В одному із місцевих ТГ-каналів опублікували відео, на якому видно, як мешканка одного із будинків на проспекті Олександра Поля “викидає” сміття.

На кадрах видно, що жінка просто залишила його за дверима у під’їзді і далі пішла у своїх справах.

Невідомо, дніпрянка зробила так вперше чи ні. Також незрозуміло, хто потім буде прибирати це сміття…

Тому краще так не робіть, а донесіть непотріб до сміттєвого бака!

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