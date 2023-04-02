Просто залишила за дверима: у Дніпрі показали, як мешканка будинку на Поля “викидає” сміття

В одному із місцевих ТГ-каналів опублікували відео, на якому видно, як мешканка одного із будинків на проспекті Олександра Поля “викидає” сміття.
На кадрах видно, що жінка просто залишила його за дверима у під’їзді і далі пішла у своїх справах.
Невідомо, дніпрянка зробила так вперше чи ні. Також незрозуміло, хто потім буде прибирати це сміття…
Тому краще так не робіть, а донесіть непотріб до сміттєвого бака!
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Дуже гарно!