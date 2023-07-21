В Днепре парализовало Центральный мост: образовалась километровая пробка

Лучше выбрать другой маршрут!

Сегодня, 21 июля, в Днепре парализовало Центральный мост – образовалась километровая пробка.

В сторону правого берега авто стоят от заезда на мост и вплоть до центра города.

Фото опубликовали местные Telegram-каналы.

Как выяснилось, причина пробки – неработающий светофор на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Грушевского.

Как быстро починят светофор – неизвестно, поэтому, если у вас есть возможность, лучше выберите другой маршрут!

Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра у BMW отпало колесо: образовалась пробка (ВИДЕО).

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