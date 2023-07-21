Сегодня, 21 июля, в Днепре парализовало Центральный мост – образовалась километровая пробка.
В сторону правого берега авто стоят от заезда на мост и вплоть до центра города.
Фото опубликовали местные Telegram-каналы.
Как выяснилось, причина пробки – неработающий светофор на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Грушевского.
Как быстро починят светофор – неизвестно, поэтому, если у вас есть возможность, лучше выберите другой маршрут!
Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра у BMW отпало колесо: образовалась пробка (ВИДЕО).
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