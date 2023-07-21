Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У центрі Дніпра у BMW відпало колесо: утворився затор (ВІДЕО)

Сьогодні 09:28
просмотров

Ось чому техогляд важливий!

Новости Днепра про У центрі Дніпра у BMW відпало колесо: утворився затор (ВІДЕО)

Сьогодні, 21 липня, у центрі Дніпра на проспекті Яворницького у BMW … відпало колесо.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

На щастя, ніхто не постраждав, але рух на цій ділянці ускладнено – утворився затор. 

Враховуйте це під час поїздок містом та вчасно проходьте техогляд авто!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині під час руху загорілася кабіна фури: що з водієм.

Читайте також:

Новости Днепра про У центрі Дніпра у BMW відпало колесо: утворився затор (ВІДЕО)Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині під час руху загорілася кабіна фури: що з водієм
Новини Дніпра
Сьогодні 07:19
На Дніпропетровщині під час руху загорілася кабіна фури: що з водієм

Учора, 20 липня, о 17:40 на лінію «101» повідомили, що…

Мер Новомосковська оголосив винагороду за вандалів, які понівечили меморіал воїнам
Новини Дніпра
Вчора 21:58
Мер Новомосковська оголосив винагороду за вандалів, які понівечили меморіал воїнам

У Новомосковську, що на Дніпропетровщині вандали понівечили меморіал, присвячений військовим.

У центрі Павлограда дідусь упав у 1,5-метрову яму
Новини Дніпра
Вчора 17:16
У центрі Павлограда дідусь упав у 1,5-метрову яму

Дідуся госпіталізували.

Наче сотні рожевих зірочок: у Дніпрі розквітли сирійські гібіски (ФОТО)
Новини Дніпра
Вчора 14:43
Наче сотні рожевих зірочок: у Дніпрі розквітли сирійські гібіски (ФОТО)

Неймовірна краса!

Наверх