У центрі Дніпра у BMW відпало колесо: утворився затор (ВІДЕО)

Ось чому техогляд важливий!

Сьогодні, 21 липня, у центрі Дніпра на проспекті Яворницького у BMW … відпало колесо.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

На щастя, ніхто не постраждав, але рух на цій ділянці ускладнено – утворився затор.

Враховуйте це під час поїздок містом та вчасно проходьте техогляд авто!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині під час руху загорілася кабіна фури: що з водієм.

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