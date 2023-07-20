Семья из Кривого Рога попала в жуткую автотрощу в Хмельницкой области: есть погибшие

Об этом сообщили в полиции Хмельнитчины.
На трассе М-30 произошла смертельная авария, во время которой погибли 16-летняя девушка и ее 41-летний отец.
Вблизи села Шумовцы, Хмельницкого района, авто, в котором ехала семья из Кривого Рога, столкнулся с грузовиком «Део». За рулем находился 49-летний киевлянин.
В результате ДТП девочка и отец погибли на месте. 47-летнюю жену умершего и их младшую 12-летнюю дочь доставили в Хмельницкую областную больницу с телесными повреждениями. Их состояние оценивают медики.
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