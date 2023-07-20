Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Семья из Кривого Рога попала в жуткую автотрощу в Хмельницкой области: есть погибшие

Семья из Кривого Рога попала в жуткую автотрощу в Хмельницкой области: есть погибшие

Сегодня 20:32
просмотров

Семья из Кривого Рога попала в ДТП по дороге в Хмельницкий.

Новости Днепра про Семья из Кривого Рога попала в жуткую автотрощу в Хмельницкой области: есть погибшие

Об этом сообщили в полиции Хмельнитчины.

На трассе М-30 произошла смертельная авария, во время которой погибли 16-летняя девушка и ее 41-летний отец.

Вблизи села Шумовцы, Хмельницкого района, авто, в котором ехала семья из Кривого Рога, столкнулся с грузовиком «Део». За рулем находился 49-летний киевлянин.

В результате ДТП девочка и отец погибли на месте. 47-летнюю жену умершего и их младшую 12-летнюю дочь доставили в Хмельницкую областную больницу с телесными повреждениями. Их состояние оценивают медики.

Читайте также:

Новости Днепра про Семья из Кривого Рога попала в жуткую автотрощу в Хмельницкой области: есть погибшиеУкраїнська Новости Днепра про Семья из Кривого Рога попала в жуткую автотрощу в Хмельницкой области: есть погибшиеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В почти обезвоженном Кривом Роге по улице сутки текла вода
Новости Днепра
Сегодня 13:47
В почти обезвоженном Кривом Роге по улице сутки текла вода

В обезвоженном Кривом Роге, где объявили тотальный режим экономии воды,…

В больнице Днепра лечат 4-летнюю девочку, потерявшую маму в автотроще с маршруткой
Новости Днепра
Сегодня 11:21
В больнице Днепра лечат 4-летнюю девочку, потерявшую маму в автотроще с маршруткой

Стало известно, в каком состоянии маленькая криворижанка, пострадавшая во время…

На Днепропетровщине сегодня прогремят мощные взрывы: что произошло
Новости Днепра
Сегодня 10:00
На Днепропетровщине сегодня прогремят мощные взрывы: что произошло

Без паники!

Депутата из Днепропетровщины оштрафовали на 2 миллиона гривен: чем он провинился
Новости Днепра
Вчера 20:30
Депутата из Днепропетровщины оштрафовали на 2 миллиона гривен: чем он провинился

У депутата из Кривого Рога конфисковали более 2 миллионов гривен.

Последние новости

Заряжайте все: в Днепре анонсировали масштабное отключение света с 24 по 27 июля
Заряжайте все: в Днепре анонсировали масштабное отключение света с 24 по 27 июля

Шукайте свою адресу.

Сегодня 21:04
0
просмотров
Территорию предприятия в Днепре заполонила амброзия высотой в человеческий рост
Территорию предприятия в Днепре заполонила амброзия высотой в человеческий рост

Сезон цветения амброзии не за горами, поэтому жители Днепра обеспокоены некоторыми участками, где развелось это вредное растение.

Сегодня 19:43
4
просмотров
Жители Днепра могут вернуть деньги, уплаченные по одной из платежек: как это сделать
Жители Днепра могут вернуть деньги, уплаченные по одной из платежек: как это сделать

Жители Днепра могут вернуть деньги, оплаченные предыдущему поставщику.

Сегодня 19:05
3
просмотров
Набирайте полные ванны: значительная часть Днепра на день останется без воды
Набирайте полные ванны: значительная часть Днепра на день останется без воды

В окрестностях Днепра на день выключат воду.

Сегодня 18:25
5
просмотров
От удара рф по центру Николаева погибли люди: разбор завалов продолжается
От удара рф по центру Николаева погибли люди: разбор завалов продолжается

Сегодня ночью россияне атаковали Юг Украины 38 ракетами и дронами. 18 целей наша ПВО уничтожила.

Сегодня 17:45
5
просмотров
В Днепропетровской области мужчина взорвал банкомат, где было почти 2 миллиона гривен
В Днепропетровской области мужчина взорвал банкомат, где было почти 2 миллиона гривен

В Новомосковском районе мужчина пытался взорвать банкомат, чтобы украсть деньги.

Сегодня 17:31
4
просмотров
Жители Днепра смогут взять ипотеку по 7% годовых: что для этого нужно
Жители Днепра смогут взять ипотеку по 7% годовых: что для этого нужно

С 1 августа жители Днепра смогут воспользоваться государственной ипотечной программой «єОселя» и взять жилье под 7% годовых, но доступна она будет не всем.

Сегодня 17:17
3
просмотров
В центре Павлограда дедушка упал в 1,5-метровую яму
В центре Павлограда дедушка упал в 1,5-метровую яму

Дедушку госпитализировали.

Сегодня 17:16
3
просмотров
В Днепре на ж/м Игрень неадекват крушил все вокруг
В Днепре на ж/м Игрень неадекват крушил все вокруг

Событие произошло сегодня на жилом массиве Игрень.

Сегодня 16:41
8
просмотров
В Днепре мужчина упал под колеса трамвая
В Днепре мужчина упал под колеса трамвая

В Днепре под колеса трамвая упал нетрезвый мужчина.

Сегодня 16:29
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх