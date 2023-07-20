Мэр Новомосковска объявил вознаграждение за вандалов, изуродовавших мемориал воинам

В Новомосковске, что на Днепропетровщине, вандалы изуродовали мемориал, посвященный военным.

Как сообщил городской голова Новомосковска Сергей Резник, на днях неизвестные вандалы изуродовали мемориал Героям-Защитникам, участникам АТО/ООС.

Судя по фото вандалы поразбивали свечи, разорвали цветы и оставили пластиковый стакан из-под пива.

Мэр города пообещал вознаграждение тем, кто предоставит важную информацию о причастных к акту вандализма.

Если кому-то еще нужны доводы в пользу видеонаблюдения. Какая-то наглухо отраженная сволочь, скота в человеческом облике, осквернили мемориал нашим Героям-Защитникам, участникам АТО/ООС. От себя лично гарантирую достойное вознаграждение за любую достоверную информацию о той сволочи, которая это совершила. Когда мы их найдем, после справедливого наказания им лучше депортироваться куда-то в сторону на три буквы. Таким уродам нет места в нашей стране, — написал Сергей Резник.

Заметим, что за вандализм и осквернение мемориалов, посвященных военным во время военного положения, можно получить реальное наказание. Напомним, ранее в Днепропетровской области юноша поиздевался над могилами павших защитников.

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