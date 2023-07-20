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Мэр Новомосковска объявил вознаграждение за вандалов, изуродовавших мемориал воинам

Сегодня 21:58
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В Новомосковске, что на Днепропетровщине, вандалы изуродовали мемориал, посвященный военным.

Новости Днепра про Мэр Новомосковска объявил вознаграждение за вандалов, изуродовавших мемориал воинам

Как сообщил городской голова Новомосковска Сергей Резник, на днях неизвестные вандалы изуродовали мемориал Героям-Защитникам, участникам АТО/ООС.

Судя по фото вандалы поразбивали свечи, разорвали цветы и оставили пластиковый стакан из-под пива.

Мэр города пообещал вознаграждение тем, кто предоставит важную информацию о причастных к акту вандализма.

Если кому-то еще нужны доводы в пользу видеонаблюдения. Какая-то наглухо отраженная сволочь, скота в человеческом облике, осквернили мемориал нашим Героям-Защитникам, участникам АТО/ООС. От себя лично гарантирую достойное вознаграждение за любую достоверную информацию о той сволочи, которая это совершила. Когда мы их найдем, после справедливого наказания им лучше депортироваться куда-то в сторону на три буквы. Таким уродам нет места в нашей стране, — написал Сергей Резник.

Новости Днепра про Мэр Новомосковска объявил вознаграждение за вандалов, изуродовавших мемориал воинам

Заметим, что за вандализм и осквернение мемориалов, посвященных военным во время военного положения, можно получить реальное наказание. Напомним, ранее в Днепропетровской области юноша поиздевался над могилами павших защитников.

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Новости Днепра про Мэр Новомосковска объявил вознаграждение за вандалов, изуродовавших мемориал воинамУкраїнська Новости Днепра про Мэр Новомосковска объявил вознаграждение за вандалов, изуродовавших мемориал воинамРусский

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