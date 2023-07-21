У Дніпрі паралізувало Центральний міст: утворився кілометровий затор

Краще вибрати інший маршрут!

Сьогодні, 21 липня, у Дніпрі паралізувало Центральний міст – утворився кілометровий затор.

У напрямку правого берега автівки стоять від заїзду на міст і аж до центру міста.

Фото опублікували місцеві Telegram-канали.

Як з’ясувалося, причина затору – непрацюючий світлофор на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Грушевського.

Як швидко полагодять світлофор – невідомо, тому, якщо у вас є можливість, краще виберіть інший маршрут!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра у BMW відпало колесо: утворився затор (ВІДЕО).

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