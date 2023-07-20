Заряжайте все: в Днепре анонсировали масштабное отключение света с 24 по 27 июля

В Центральной энергетической компании в очередной раз анонсировали отключение света. Причина – плановые ремонтные работы.
В течение трех дней в разных частях города свет будут выключаться на 9 часов.
Готовьтесь заранее.
С 08:00 до 17:00 по адресу:
ул. Академика Янгеля: 7-13 (нечетные), 15-18, 20;
ул. Алана Шепарда: 26А, 28А, 29, 30А, 32А, 34А;
ул. Строителей: 24, 26, 28, 30;
ул. Новокрымская: 3, 3А;
ул. Титова: 1, 3, 5, 7, 8, 8Б, 9-12, 12А, 13Б, 16, 16К, 17, 19А, 21, 29, 31К, 66Б;
ул. Фабрично-заводская: 33;
ул. Шинная: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17Е, 19;
пров. Энергетический: 1А, 3А, 5А;
просп. Богдана Хмельницкого: 26, 26А, 28, 28А, 29, 30, 32, 32А, 34-36, 39, 41, 45, 47;
просп. Александра Поля: 104, 104А, 106, 106А, 108, 110;
ул. Даниила Нечая: 29, 31;
ул. Подмогильного: 9.
С 08:00 до 18:00
ул. Даниила Нечая: 26;
ул. Подмогильного: 17Т
ул. Даниила Нечая: 26.
С 08:00 до 20:00:
ул. Даниила Нечая: 29;
ул. Подмогильного: 7.
С 08:00 до 17:00
ул. Аэродром: 147, 227, 271;
ул. Аэропорт: 160Б, 210А, 223А, 303;
с. Старые Кодаки: ул. Аэропорт: 70, 160Г, 187, 210Г;
ул. Академика Янгеля: 1, 3, 5, 7;
ул. Алана Шепарда: 7, 9, 10;
ул. Новокрымская: 1Д, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Д, 4, 4А;
ул. Титова: 13, 15А, 17А, 27, 29.
С 08:00 до 17:00
ул. Аэродром: 10, 11, 15;
ул. Аэропорт: 169;
ул. Строителей: 10Т, 305;
ул. Академика Янгеля: 22;
ул. Алана Шепарда: 9, 26-32 (парни), 33-34, 34А;
ул. Строителей: 17, 19А, 23, 27, 27А, 29, 31, 33;
ул. Энергетическая: 8, 10, 14А;
ул. Новокрымская: 1, 5, 7;
ул. Титовая: 34А, 34Д;
пров. Энергетический: 1, 3, 7, 9А, 11, 11А;
пров. Новокрымский: 1-5, 7, 8.
С 08:00 до 17:00
ул. Аэродром: 1-8, 8А, 9, 12А, 13А, 14, 14А, 14Б, 16, 17, 17А;
ул. Оздоровительная: 12А;
ул. Академика Янгеля: 6-14 (парные), 19-29 (нечетные), 33;
ул. Алана Шепарда: 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 15А;
ул. Брестская: 18-24 (парные);
ул. Строителей: 1, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 11-14, 14А, 14Б, 15, 15А, 16, 18-20, 20А, 21, 22, 35, 45, 45 47, 47А, 47К;
ул. Энергетическая: 1, 1Б, 2, 3, 5, 6, 12, 14, 14А, 15, 18;
ул. Макарова: 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16, 18, 20А, 22, 29, 29А, 31, 31А, 33, 35, 35А, 37, 37А;
ул. Матросская: 39, 41;
ул. Новокрымская: 8, 8А, 42, 44-49, 51, 53;
ул. Призаводская: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4;
ул. Промышленная: 1Г, 3А;
ул. Титовая: 14, 14А, 18, 18А, 18Б, 18Д, 20, 20А, 22, 22А, 23, 24, 28, 29Л, 30, 32;
ул. Фабрично-заводская: 3, 3А, 18, 20, 23, 25, 27Б, 58, 60, 60А, 62;
ул. Холодноярская: 13;
пров. Архитектурный: 1-4, 6-8;
пров. Энергетический: 2-8 (парные), 8А;
пров. Новокрымский: 6;
просп. Богдана Хмельницкого: 30, 30А, 38, 38Б, 40-48 (парни), 146К.
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