Заряжайте все: в Днепре анонсировали масштабное отключение света с 24 по 27 июля

С 08:00 до 17:00

С 08:00 до 17:00

С 08:00 до 17:00

С 08:00 до 20:00:

С 08:00 до 18:00

С 08:00 до 17:00 по адресу:

В течение трех дней в разных частях города свет будут выключаться на 9 часов.

В Центральной энергетической компании в очередной раз анонсировали отключение света. Причина – плановые ремонтные работы.

В окрестностях Днепра на день выключат воду.

Сезон цветения амброзии не за горами, поэтому жители Днепра обеспокоены…

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