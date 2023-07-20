Заряджайте все: у Дніпрі анонсували масштабне відключення світла з 24 по 27 липня

У Центральній енергетичній компанії вчергове анонсували відключення світла. Причина – планові ремонтні роботи.
Протягом трьох днів у різних частинах міста світло вимикатимуть на 9 годин.
Готуйтесь заздалегідь.
З 08:00 до 17:00 за адресами:
вул. Академіка Янгеля: 7-13 (непарні), 15-18, 20;
вул. Алана Шепарда: 26А, 28А, 29, 30А, 32А, 34А;
вул. Будівельників: 24, 26, 28, 30;
вул. Новокримська: 3, 3А;
вул. Титова: 1, 3, 5, 7, 8, 8Б, 9-12, 12А, 13Б, 16, 16К, 17, 19А, 21, 29, 31К, 66Б;
вул. Фабрично-заводська: 33;
вул. Шинна: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17Є, 19;
пров. Енергетичний: 1А, 3А, 5А;
просп. Богдана Хмельницького: 26, 26А, 28, 28А, 29, 30, 32, 32А, 34-36, 39, 41, 45, 47;
просп. Олександра Поля: 104, 104А, 106, 106А, 108, 110;
вул. Данила Нечая: 29, 31;
вул. Підмогильного: 9.
З 08:00 до 18:00:
вул. Данила Нечая: 26;
вул. Підмогильного: 17Т
вул. Данила Нечая: 26.
З 08:00 до 20:00:
вул. Данила Нечая: 29;
вул. Підмогильного: 7.
З 08:00 до 17:00:
вул. Аеродром: 147, 227, 271;
вул. Аеропорт: 160Б, 210А, 223А, 303;
с. Старі Кодаки: вул. Аеропорт: 70, 160Г, 187, 210Г;
вул. Академіка Янгеля: 1, 3, 5, 7;
вул. Алана Шепарда: 7, 9, 10;
вул. Новокримська: 1Д, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Д, 4, 4А;
вул. Титова: 13, 15А, 17А, 27, 29.
З 08:00 до 17:00:
вул. Аеродром: 10, 11, 15;
вул. Аеропорт: 169;
вул. Будівельників: 10Т, 305;
вул. Академіка Янгеля: 22;
вул. Алана Шепарда: 9, 26-32 (парні), 33-34, 34А;
вул. Будівельників: 17, 19А, 23, 27, 27А, 29, 31, 33;
вул. Енергетична: 8, 10, 14А;
вул. Новокримська: 1, 5, 7;
вул. Титова: 34А, 34Д;
пров. Енергетичний: 1, 3, 7, 9А, 11, 11А;
пров. Новокримський: 1-5, 7, 8.
З 08:00 до 17:00:
вул. Аеродром: 1-8, 8А, 9, 12А, 13А, 14, 14А, 14Б, 16, 17, 17А;
вул. Оздоровча: 12А;
вул. Академіка Янгеля: 6-14 (парні), 19-29 (непарні), 33;
вул. Алана Шепарда: 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 15А;
вул. Брестська: 18-24 (парні);
вул. Будівельників: 1, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 11-14, 14А, 14Б, 15, 15А, 16, 18-20, 20А, 21, 22, 35, 45, 45А, 47, 47А, 47К;
вул. Енергетична: 1, 1Б, 2, 3, 5, 6, 12, 14, 14А, 15, 18;
вул. Макарова: 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16, 18, 20А, 22, 29, 29А, 31, 31А, 33, 35, 35А, 37, 37А;
вул. Матроська: 39, 41;
вул. Новокримська: 8, 8А, 42, 44-49, 51, 53;
вул. Призаводська: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4;
вул. Промислова: 1Г, 3А;
вул. Титова: 14, 14А, 18, 18А, 18Б, 18Д, 20, 20А, 22, 22А, 23, 24, 28, 29Л, 30, 32;
вул. Фабрично-заводська: 3, 3А, 18, 20, 23, 25, 27Б, 58, 60, 60А, 62;
вул. Холодноярська: 13;
пров. Архітектурний: 1-4, 6-8;
пров. Енергетичний: 2-8 (парні), 8А;
пров. Новокримський: 6;
просп. Богдана Хмельницького: 30, 30А, 38, 38Б, 40-48 (парні), 146К.
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