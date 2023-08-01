В Днепре объявили желтый уровень опасности: будет лить как из ведра

Сегодня, 1 августа, в Днепре и области синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
Так, в ближайшее время и с сохранением до конца дня ожидается гроза.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Отмечается, что уровень опасности – первый желтый.
При этом температура воздуха составит 28 градусов.
Если планируете куда-то идти, обязательно берите с собой зонт!
Напомним, ранее мы писали, что Днепр накроет новая волна аномальной жары: когда ужарит до +40.
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Александра Лучка
Автор:
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