В Днепре объявили желтый уровень опасности: будет лить как из ведра

Берите зонтик!

Сегодня, 1 августа, в Днепре и области синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.

Так, в ближайшее время и с сохранением до конца дня ожидается гроза.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Отмечается, что уровень опасности – первый желтый.

При этом температура воздуха составит 28 градусов.

Если планируете куда-то идти, обязательно берите с собой зонт!

Напомним, ранее мы писали, что Днепр накроет новая волна аномальной жары: когда ужарит до +40.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: