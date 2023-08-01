На Днепропетровщине заметили уникальный шелковый цветок: пахнет, как липа

Природа Днепропетровской области завораживает и удивляет. Очень часто в нашем регионе можно увидеть редкие и очень необычные растения.

Так, недавно в Facebook Татьяна Макаренко опубликовала фото растения и спросила пользователей, что это такое.

Вот такую удивительную красоту встретила сегодня в городе. Дерево высокое, цветы пахнут приятно, как липа. Что это за красота, раньше не видела такого? Никополь, Днепропетровщина. 30.07, – написала она.

Ее пост прокомментировал Анатолий Кабар, директор ботанического сада ДНУ.

Он отметил, что это альбиция ленкоранская.

Это дерево еще называют шелковой акацией, оно относится к виду цветковых растений семейства Бобовых. Название получило в честь флорентийца Филиппо дель Альбицци, который в XVIII веке познакомил Европу с шелковым цветком.

Это растение распространено в Иране, Турции, на юго-востоке Азербайджана, на Дальнем Востоке (Китай, Япония, Тайвань), Индийском субконтиненте (Бутан, северная Индия, Непал, Кашмир), в Юго-Восточной Азии (Мьянма). На территории Украины альбиция встречается очень редко.

Цветет дерево до сентября-октября, в зависимости от погоды.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине в водоемах заметили реликтовое растение, которое убивает все живое.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: