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Ураган на Днепропетровщине уничтожил несколько гектаров леса

Сегодня 13:05
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Мощный ураган, накрывший часть области в ночь на 28 июля, уничтожил несколько гектаров леса.

Новости Днепра про Ураган на Днепропетровщине уничтожил несколько гектаров леса

Об этом сообщили в Восточном лесном офисе.

По информации лесников, мощный ураган, напоминавший тайфун, уничтожил почти 3 гектара лесных насаждений. Больше всего пострадали Новокодацкое и Обуховское лесничества, где некоторые деревья вывернуло с корнями.

Сейчас специалисты обследуют леса, чтобы понять, сколько всего деревьев было повреждено в результате непогоды. В лесничестве отметили, что до некоторых участков тяжело добраться. Причина – усложненная логистика.

Значительные повреждения зафиксировали и в Новомосковском военном лесхозе. Ураган повалил одиночные деревья в Вольнянском лесничестве. Общая площадь изуродованных насаждений – 1,6 га.

В Николаевском лесничестве филиала «Петриковское лесное хозяйство» есть места, где пострадали все насаждения, кроме крымской сосны. Предыдущая площадь залима здесь 160 га. Точная площадь поврежденных насаждений будет известна после обследования леса подразделениями лесозащиты, — отметили в лесничестве.

Напомним, в ночь на 28 июля Днепр и область накрыло мощным ливнем, ураганом и градом размером с яйцо.

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