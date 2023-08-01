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У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: буде лити як з відра

Сьогодні 14:42
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Беріть парасольку!

Новости Днепра про У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: буде лити як з відра

Сьогодні, 1 серпня, у Дніпрі та області синоптики прогнозують погіршення погодних умов.

Так, у найближчу годину зі збереженням до кінця дня очікується гроза.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. 

Зазначається, що рівень небезпеки – перший, жовтий.

При цьому температура повітря складе +28 градусів.

Новости Днепра про У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: буде лити як з відра

Якщо плануєте кудись йти, обов’язково беріть з собою парасольку!

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпро накриє нова хвиля аномальної спеки: коли вжарить до +40

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Новости Днепра про У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: буде лити як з відраУкраїнська

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