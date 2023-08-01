У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: буде лити як з відра

Сьогодні, 1 серпня, у Дніпрі та області синоптики прогнозують погіршення погодних умов.
Так, у найближчу годину зі збереженням до кінця дня очікується гроза.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Зазначається, що рівень небезпеки – перший, жовтий.
При цьому температура повітря складе +28 градусів.
Якщо плануєте кудись йти, обов’язково беріть з собою парасольку!
Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпро накриє нова хвиля аномальної спеки: коли вжарить до +40.
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