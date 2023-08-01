У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: буде лити як з відра

Беріть парасольку!

Сьогодні, 1 серпня, у Дніпрі та області синоптики прогнозують погіршення погодних умов.

Так, у найближчу годину зі збереженням до кінця дня очікується гроза.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Зазначається, що рівень небезпеки – перший, жовтий.

При цьому температура повітря складе +28 градусів.

Якщо плануєте кудись йти, обов’язково беріть з собою парасольку!

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпро накриє нова хвиля аномальної спеки: коли вжарить до +40.

Читайте також:

Українська

Автор: