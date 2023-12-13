В Днепре не работают некоторые светофоры: последствия кибератаки на «Киевстар»

Кроме того, из-за обесточивания в центре города частично отсутствует электроснабжение на ул. Грушевского, просп. Яворницкого, ул. Троицкой, ул. Святослава Хороброго, ул. Короленко, ул. Бородянской, ул. Вознесенской. Потому светофоры там тоже временно не работают.

Отмечается, что сбой в работе программного обеспечения некоторых светофорных объектов произошел из-за отсутствия интернета от «Киевстар».

Об этом сообщили в КП «Транспортная инфраструктура города».

В Днепре не работают некоторые светофоры.

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