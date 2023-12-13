В Днепре не работают некоторые светофоры: последствия кибератаки на «Киевстар»

В Днепре не работают некоторые светофоры.
Об этом сообщили в КП «Транспортная инфраструктура города».
Отмечается, что сбой в работе программного обеспечения некоторых светофорных объектов произошел из-за отсутствия интернета от «Киевстар».
Кроме того, из-за обесточивания в центре города частично отсутствует электроснабжение на ул. Грушевского, просп. Яворницкого, ул. Троицкой, ул. Святослава Хороброго, ул. Короленко, ул. Бородянской, ул. Вознесенской. Потому светофоры там тоже временно не работают.
Будьте внимательны и осторожны!
Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: видимость 200-500 м.
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