Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: видимость 200-500 м

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупреждают об опасном метеоявлении – в Днепре и области будет туман.

Отмечается, что видимость – 200-500 м, уровень опасности – первый, желтый.

До конца суток 13 декабря в Украине, кроме восточных областей, будет туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов.

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