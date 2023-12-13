Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: видимость 200-500 м

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупреждают об опасном метеоявлении – в Днепре и области будет туман.
Отмечается, что видимость – 200-500 м, уровень опасности – первый, желтый.
До конца суток 13 декабря в Украине, кроме восточных областей, будет туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов.
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