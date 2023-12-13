У Дніпрі не працюють деякі світлофори: наслідки кібератаки на “Київстар”

Важлива інформація!

У Дніпрі не працюють деякі світлофори.

Про це повідомили в КП «Транспортна інфраструктура міста».

Зазначається, що збій у роботі програмного забезпечення деяких світлофорних об’єктів стався через відсутність інтернету від «Київстар».

Крім того, через знеструмлення у центрі міста частково відсутнє електропостачання на вул. Грушевського, просп. Яворницького, вул. Троїцькій, вул. Святослава Хороброго, вул. Короленка, вул. Бородянській, вул. Вознесенській. Тому світлофори там теж тимчасово не працюють.

Будьте уважні та обережні!

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеоявище: видимість 200-500 м.

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