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  • Более 30 населенных пунктов Днепропетровщины сочли неблагополучными в декабре

Более 30 населенных пунктов Днепропетровщины сочли неблагополучными в декабре

Сегодня 20:09
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Назвали список неблагополучных населенных пунктов.

Новости Днепра про Более 30 населенных пунктов Днепропетровщины сочли неблагополучными в декабре

Более 30 населённых пунктов Днепропетровщины назвали неблагополучными в декабре. Это поселки и городки, где зафиксировали вспышку опасных болезней среди животных, сообщает Госпродпотребслужба.

Трихинеллез диких свиней

  • охотничьи угодья Синельниковского района.

Трихинеллез лис

  • охотничьи угодья Каменского района.

Бешенство собак:

  • с. Подгавриловка Синельниковского района;
  • с. Андреевка Синельниковского района;
  • с. Манвелевка Синельниковского района;
  • с. Максимовка Синельниковского района;
  • с. Коломыйцы Синельниковского района;

Бешенство кошек:

  • с. Дерезуватка Синельниковского района;
  • с. Ивановка Межевская с/с Синельниковского района;
  • с. Новохорошевское Синельниковского района;
  • с. Красноивановка Каменского района;
  • с. Тихое Синельниковского района;
  • с. Николаевка Синельниковского района;
  • с. Терново Синельниковского района;
  • с. Богиновка Синельниковского района;
  • с. Васильковка Синельниковского района;
  • с. Межевая Синельниковского района;

Бешенство лисы:

  • г. Терновка Павлоградского района;
  • пгт Гвардейское Новомосковского района (очистные сооружения);
  • с. Зайцево Синельниковского района;
  • трасса Е 105 Новомосковского района;
  • пгт. Гвардейское Новомосковского района;
  • г. Никополь.

Бешенство крупного рогатого скота:

  • г. Днепр ж/м «Игрень»;
  • с. Ягодное Новомосковского района;
  • с. Хуторское Днепровского района;
  • с. Новопавловка Синельниковского района;
  • с. Маломыколаевка Синельниковского района;
  • с. Новопавловка-Славянка Синельниковского района;
  • с. Акимовка Днепровского района;
  • с. Тараново Синельниковского района.
  • Лейкоз и лептоспироз крупного рогатого скота
  • ФХ «ЛИОН» Каменского района.
  • Африканская чума свиней
  • пгт. Петропавловка Синельниковский район;
  • с. Новониколаевка Днепровский район.

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