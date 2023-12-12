Более 30 населенных пунктов Днепропетровщины сочли неблагополучными в декабре

Более 30 населённых пунктов Днепропетровщины назвали неблагополучными в декабре. Это поселки и городки, где зафиксировали вспышку опасных болезней среди животных, сообщает Госпродпотребслужба.

Заболеваемость COVID-19 по сравнению с прошлой отчетной неделей снизилась на…

В Новомосковске на Днепропетровщине заметили "предновогоднего чупакабрика".

Сегодня, 12 декабря, в Днепре из-за хакерской атаки на "Киевстар"…

Где в Днепре отключат отопление и воду 13 декабря В Днепре в среду 13 декабря кое-где не будет отопления и воды. 3 просмотров

Компании Vodafone и Lifecell предупреждают абонентов о трудностях Пока Киевстар "лежит" два украинских оператора, пытаются справиться с нашествием новых абонентов. 4 просмотров

В Днепропетровской ОВА рассказали о работе аграриев, контроле закупок и Международном молодежном форуме Сельхозпроизводители завершили посевную кампанию. Рабочая группа «Прозрачность и подотчетность» рассмотрела тендеры, которые вызывают вопросы. В Днепропетровской области прошли Международный молодежный форум и стади-тур для предпринимателей. О главных новостях на прошлой неделе рассказал первый заместитель начальника ОВА Владимир Орлов. 3 просмотров

В Днепре на набережной постепенно включают свет (ФОТО) Сегодня, 12 декабря, в Днепре из-за хакерской атаки на "Киевстар" произошел частичный блэкаут. 5 просмотров

Лидеры венгерских общин Украины просят Орбана поддержать переговоры о вступлении в ЕС Лидеры венгерских общин Закарпатья обратились к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с просьбой поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. 5 просмотров

Представители словацкого национального сообщества Закарпатья опубликовали открытое обращение к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Словакии Роберту Фицо Они обратились с просьбой поддержать решение относительно открытия переговоров о членстве Украины в ЕС во время заседания Евросовета, которое состоится 14-15 декабря 2023 года. 6 просмотров