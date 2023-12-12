Понад 30 населених пунктів Дніпропетровщини визнали неблагополучними у грудні

Понад 30 населених пунктів Дніпропетровщини назвали неблагополучними у грудні. Це селища та містечка, де зафіксували спалах небезпечних хвороб серед тварин, повідомляє Держпродспоживслужба.