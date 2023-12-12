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  • Понад 30 населених пунктів Дніпропетровщини визнали неблагополучними у грудні

Понад 30 населених пунктів Дніпропетровщини визнали неблагополучними у грудні

Сьогодні 20:09
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Назвали перелік неблагополучних населених пунктів.

Новости Днепра про Понад 30 населених пунктів Дніпропетровщини визнали неблагополучними у грудні

Понад 30 населених пунктів Дніпропетровщини назвали неблагополучними у грудні. Це селища та містечка, де зафіксували спалах небезпечних хвороб серед тварин, повідомляє Держпродспоживслужба. 

Трихінельоз диких свиней

  • мисливські угіддя Синельниківського району.

Трихінельоз лисиць

  • мисливські угіддя Кам’янського району.

Сказ собак:

  • с. Підгаврилівка Синельниківського району;
  • с. Андріївка Синельниківського району;
  • с. Манвелівка Синельниківського району;
  • с. Максимівка Синельниківського району;
  • с. Коломийці Синельниківського району;

Сказ котів:

  • с. Дерезуватка Синельниківського району;
  • с. Іванівка Межівська с/р Синельниківського району;
  • с. Новохорошевське Синельниківського району;
  • с. Красноіванівка Кам’янського району;
  • с. Тихе Синельниківського району;
  • с. Миколаївка Синельниківського району;
  • с. Тернове Синельниківського району;
  • с. Богинівка Синельниківського району;
  • с. Васильківка Синельниківського району;
  • с. Межова Синельниківського району;

Сказ лисиці:

  • м. Тернівка Павлоградського району;
  • смт Гвардійське Новомосковського району (очисні споруди);
  • с. Зайцеве Синельниківського району;
  • траса Е 105 Новомосковського району;
  • смт. Гвардійське Новомосковського району;
  • м. Нікополь.

Сказ великої рогатої худоби:

  • м. Дніпро ж/м «Ігрень»;
  • с. Ягідне Новомосковського району;
  • с. Хутірське Дніпровського району;
  • с. Новопавлівка Синельниківського району;
  • с. Маломиколаївка Синельниківського району;
  • с. Новопавлівка-Слов’янка Синельниківського району;
  • с. Якимівка Дніпровського району;
  • с. Таранове Синельниківського району.
  • Лейкоз та лептоспіроз великої рогатої худоби
  • ФГ «ЛІОН» Кам’янського району.
  • Африканська чума свиней
  • смт. Петропавлівка Синельниківський район;
  • с. Новомиколаївка Дніпровський район.

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