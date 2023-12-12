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Новини Понад 30 населених пунктів Дніпропетровщини визнали неблагополучними у грудні
Понад 30 населених пунктів Дніпропетровщини визнали неблагополучними у грудні
Назвали перелік неблагополучних населених пунктів.
Понад 30 населених пунктів Дніпропетровщини назвали неблагополучними у грудні. Це селища та містечка, де зафіксували спалах небезпечних хвороб серед тварин, повідомляє Держпродспоживслужба.
Трихінельоз диких свиней
мисливські угіддя Синельниківського району.
Трихінельоз лисиць
мисливські угіддя Кам’янського району.
Сказ собак:
с. Підгаврилівка Синельниківського району;
с. Андріївка Синельниківського району;
с. Манвелівка Синельниківського району;
с. Максимівка Синельниківського району;
с. Коломийці Синельниківського району;
Сказ котів:
с. Дерезуватка Синельниківського району;
с. Іванівка Межівська с/р Синельниківського району;
с. Новохорошевське Синельниківського району;
с. Красноіванівка Кам’янського району;
с. Тихе Синельниківського району;
с. Миколаївка Синельниківського району;
с. Тернове Синельниківського району;
с. Богинівка Синельниківського району;
с. Васильківка Синельниківського району;
с. Межова Синельниківського району;
Сказ лисиці:
м. Тернівка Павлоградського району;
смт Гвардійське Новомосковського району (очисні споруди);
с. Зайцеве Синельниківського району;
траса Е 105 Новомосковського району;
смт. Гвардійське Новомосковського району;
м. Нікополь.
Сказ великої рогатої худоби:
м. Дніпро ж/м «Ігрень»;
с. Ягідне Новомосковського району;
с. Хутірське Дніпровського району;
с. Новопавлівка Синельниківського району;
с. Маломиколаївка Синельниківського району;
с. Новопавлівка-Слов’янка Синельниківського району;
с. Якимівка Дніпровського району;
с. Таранове Синельниківського району.
Лейкоз та лептоспіроз великої рогатої худоби
ФГ «ЛІОН» Кам’янського району.
Африканська чума свиней
смт. Петропавлівка Синельниківський район;
с. Новомиколаївка Дніпровський район.
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