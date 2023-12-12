Жители Днепра смогут попробовать себя как актеры: какие условия

Вячеслав Волконский – режиссер из Днепра. Художник известен своими спектаклями «Плен», «Вахтер», «Войны нет…» и другими. В настоящее время Вячеслав набирает новую театральную труппу.
Художник приглашает как профессиональных актеров, так и любителей, об этом он сообщил на своей Facebook-странице.
Сейчас собираю команду актеров – профессиональных и непрофессиональных, – рассказывает Вячеслав Волконский. – Нужно 15 – 20 человек. Еще несколько мест. Будем учиться актерскому мастерству, профессиональный подход гарантирую. И в это же время будем придумывать представление. Да, да, не ставить, а придумывать. Сами. Я сосуществую с вами в качестве драматурга и режиссера. Вы – в качестве соавтора-актера, личности.
Замысел спектакля режиссер пока не раскрывает, но говорит, что несколько идей уже имеет, однако все зависит от людей, которые согласятся быть актерами. Репетиции, скорее всего, будут проходить в Телетеатре (Крутогорный спуск, 9) два раза в неделю по три часа. В настоящее время осталось несколько свободных мест.
Подробнее ТУТ.
Вячеслав – режиссер драматического театра. С 2003 года работал в театрах города Днепр в должности режиссера-постановщика.
Последнее место работы (2017-2020 годы) — в Днепровском национальном академическом украинском театре им. Шевченко. Инсценизация и постановка спектакля «Войны нет… Есть» по мотивам произведений Бориса Гуменюка.
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