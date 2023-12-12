Мешканці Дніпра зможуть спробувати себе як актори: які умови

У Дніпрі можна спробувати стати актором.

В’ячеслав Волконський – режисер із Дніпра. Митець відомий своїми виставами «Полон», «Вахтер», «Війни нема…Є» та іншими. Наразі В’ячеслав набирає нову театральну трупу.

Митець запрошує як професійних акторів, так і аматорів, про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Зараз збираю команду акторів — професійних та непрофесійних, – розповідає В’ячеслав Волконський. – Потрібно 15 – 20 чоловік. Ще є декілька місць. Будемо вчитися акторської майстерності, професійний підхід гарантую. І в цей же час будемо вигадувати виставу. Так, так, не ставити, а вигадувати. Самі. Я співісную з вами в якості драматурга та режисера. Ви — в якості співавтора-актора, особистості.

Задум спектаклю режисер поки що не розкриває, але каже що кілька ідей вже має, проте все залежить від людей, які погодяться бути акторами. Репетиції, скоріш за все, будуть проходити у «Телетеатрі» (Крутогорний узвіз, 9) два рази на тиждень по три години. Наразі залишилося кілька вільних місць.

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Хто такий В’ячеслав Волконський?

В’ячеслав – режисер драматичного театру. З 2003 року — працював у театрах міста Дніпро на посаді режисера-постановника.

Останнє місце роботи (2017–2020 роки) — у Дніпровському національному академічному українському театрі ім. Т. Шевченко. Інсценізація та постановка вистави «Війни нема… Є» за мотивами творів Бориса Гуменюка.

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