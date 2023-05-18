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  • В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись фура и микроавтобус: пострадала женщина

В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись фура и микроавтобус: пострадала женщина

Сегодня 11:51
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Будьте внимательны на дорогах!

Новости Днепра про В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись фура и микроавтобус: пострадала женщина

Сегодня, 18 мая, на Запорожском шоссе произошла авария.

Там столкнулись фура и микроавтобус.

Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что водитель грузовика поворачивал направо и «прижал» ехавший позади него микроавтобус.

В результате ДТП пострадала пассажирка микроавтобуса. Ее госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.

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