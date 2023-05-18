В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись фура и микроавтобус: пострадала женщина

В результате ДТП пострадала пассажирка микроавтобуса. Ее госпитализировали в больницу.

Отмечается, что водитель грузовика поворачивал направо и «прижал» ехавший позади него микроавтобус.

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