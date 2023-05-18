В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись фура и микроавтобус: пострадала женщина

Сегодня, 18 мая, на Запорожском шоссе произошла авария.
Там столкнулись фура и микроавтобус.
Об этом сообщает «Информатор».
Отмечается, что водитель грузовика поворачивал направо и «прижал» ехавший позади него микроавтобус.
В результате ДТП пострадала пассажирка микроавтобуса. Ее госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.
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