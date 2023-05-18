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  • У Дніпрі на Запорізькому шосе зіткнулися фура та мікроавтобус: постраждала жінка

У Дніпрі на Запорізькому шосе зіткнулися фура та мікроавтобус: постраждала жінка

Сьогодні 11:51
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Будьте уважні на дорогах!

Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе зіткнулися фура та мікроавтобус: постраждала жінка

Сьогодні, 18 травня, на Запорізькому шосе сталася аварія.

Там зіткнулися фура та мікроавтобус.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що водій вантажівки повертав направо і “притиснув” мікроавтобус, який їхав позаду нього.

Внаслідок ДТП травмувалася пасажирка мікроавтобусу. Її госпіталізували до лікарні.

Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе зіткнулися фура та мікроавтобус: постраждала жінкаУкраїнська

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