В Днепре на улице Василия Кука заметили черный густой дым: что произошло

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 15:43.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они установили, что пожар возник внутри одноэтажного дома на территории частного домовладения.
Возгорание локализовали в 16:10 и ликвидировали в 16:20. Огонь повредил вещи домашнего обихода и мебель на общей площади 15 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К месту вызова привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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