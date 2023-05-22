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В Днепре на улице Василия Кука заметили черный густой дым: что произошло

Сегодня 18:11
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Сегодня, 22 мая, после обеда на улице Василия Кука заметили черный дым.

Новости Днепра про В Днепре на улице Василия Кука заметили черный густой дым: что произошло

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 15:43.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они установили, что пожар возник внутри одноэтажного дома на территории частного домовладения.

Возгорание локализовали в 16:10 и ликвидировали в 16:20. Огонь повредил вещи домашнего обихода и мебель на общей площади 15 кв. м.

Новости Днепра про В Днепре на улице Василия Кука заметили черный густой дым: что произошло

К счастью, никто не пострадал.

К месту вызова привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепре на улице Василия Кука заметили черный густой дым: что произошло

Новости Днепра про В Днепре на улице Василия Кука заметили черный густой дым: что произошло

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