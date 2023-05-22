Под Запорожьем в бою погиб нацгвардеец из Днепропетровщины

О печальном известии сообщил начальник Каменского РВА Олег Гапич.
Под Запорожьем погиб боец Нацгвардии из Каменского Александр Григорчук. 18 мая он получил смертельное ранение, выполняя боевое задание в населенном пункте Запорожской области.
Александру Григорчуку было 38 лет. Родился боец в Верходнепровске. Проходил службу как наводчик-оператор одной из воинских частей Национальной Гвардии.
Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах.
Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему Украину и каждого из нас! – пишет Олег Гапич.
Сегодня, 22 мая, защитника похоронили в его родном городе на Аллее Славы. Светлая память.
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