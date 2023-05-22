Юрий Игнат объяснил, почему в Днепре сбили не все ракеты

К сожалению, закрыть всю территорию Украины невозможно.

Сегодня ночью, 22 мая, Днепр и область массово атаковали ракетаи. По данным воздушного командования Схід, военные сбили 4 крылатых ракеты и 20 ударных дронов. Однако были и «прилеты». Как пояснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, у Украины нет достаточно средств, чтобы сбивать баллистические ракеты, а именно такие летели на Днепр.

Об этом Юрий Игнат рассказал в телемарафоне «Единые новости».

Атаковали по разным направлениям. На этот раз наш восточный форпост — это Днепр — подвергся атаке. Летели по разным направлениям: дроны-камикадзе с юга и с севера, поэтому была объявлена воздушная тревога, где была угроза прорыва этих дронов. Дроны-камикадзе созданы для того, что преодолевать ПВО, но, как видим на южном и восточном направлении, 20 дронов были уничтожены, — отметил Игнат.

Игнат отметил, что у украинского ПВО нет достаточно мощностей, чтобы противостоять массовым атакам баллистическими ракетами. Спикер подчеркнул, что в Украине есть системы Patriot, которые находятся на боевом дежурстве и могут сбивать такой тип вооружения, но этого недостаточно, чтобы перекрыть все направления.

К сожалению, нет достаточно у нас средств против баллистики. Имеем системы Patriot на боевом дежурстве, но понятно, что этого крайне недостаточно, чтобы перекрыть все необходимые направления, все крупные города, все важные объекты критической инфраструктуры. Поскольку именно по таким объектам в Днепре, по военным и объектам инфраструктуры сегодня целился враг, — отметил Юрий Игнат.

Юрий Игнат говорит, что Украина большая страна, поэтому нам нужно гораздо больше таких средств. В ближайшее время на боевом дежурстве могут также появиться системы SAMP/T, которые немного улучшат ситуацию.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов отметил, что такого мощного обстрела еще не было.

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