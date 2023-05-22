На Днепропетровщине в реанимации спасают 2-летнего мальчика, который упал в пруд

В воскресенье, 21 мая, в пгт Софиевка произошла трагедия: двухлетний мальчик упал в пруд и чуть не утонул.
Об этом сообщает «Информатор».
Известно, что ребенок выбежал со двора, а затем упал в пруд. Мать услышала крики сына и достала его из воды.
Малыш потерял сознание, мама оказала ему первую медицинскую помощь.
По информации от полиции, пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение.
В каком состоянии ребенок сейчас – неизвестно.
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