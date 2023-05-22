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  • На Днепропетровщине в реанимации спасают 2-летнего мальчика, который упал в пруд

На Днепропетровщине в реанимации спасают 2-летнего мальчика, который упал в пруд

Сегодня 14:24
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Новости Днепра про На Днепропетровщине в реанимации спасают 2-летнего мальчика, который упал в пруд

Фото иллюстративное.

В воскресенье, 21 мая, в пгт Софиевка произошла трагедия: двухлетний мальчик упал в пруд и чуть не утонул.

Об этом сообщает «Информатор».

Известно, что ребенок выбежал со двора, а затем упал в пруд. Мать услышала крики сына и достала его из воды.

Малыш потерял сознание, мама оказала ему первую медицинскую помощь.

По информации от полиции, пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение.

В каком состоянии ребенок сейчас – неизвестно.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине в реанимации спасают 2-летнего мальчика, который упал в прудУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине в реанимации спасают 2-летнего мальчика, который упал в прудРусский

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