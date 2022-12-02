В Днепре на реке взялся первый лед (ФОТО)

В этом году зима почти по расписанию. В конце ноября в области выпал первый снег, а 2 декабря в Днепре замерзала река.
Небольшое подмерзание заметно на воде возле яхт-клуба Сечь, сообщает Dnepr.info.
Скорее всего, льда на воде станет больше, потому что синоптики прогнозируют в Днепре морозы. Температура воздуха в ближайшие дни опустится до минус 7 градусов, а на следующей неделе природа порадует нас первым зимним снегом.
От себя отметим, что даже когда льда станет больше, гулять на льду не надо. Берегите себя и не прибавляйте работы спасателям.
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