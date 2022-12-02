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В ВСУ объяснили вчерашние маневры российских МиГ-31 в Беларуси

Сегодня 11:10
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Масштабная воздушная тревога вчера, 1 декабря, была объявлена ​​из-за маневров российского носителя крылатых ракет "Кинжал" МиГ-31 в Беларуси.

Новости Днепра про В ВСУ объяснили вчерашние маневры российских МиГ-31 в Беларуси

Как сообщил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, наносить ракетные удары по Украине эти самолеты могут и не из Беларуси. По мнению Игната, МиГ-31 в Беларуси скорее был знаком для Запада.

То, что они находились в Беларуси, особого стратегического значения не имеет. Возможно, это был знак для стран Запада. Там же Польша рядом. Нахождение Миг-31 в этом регионе, возможно, тоже определенное давление, демонстрация, – сказал Игнат.

В воздушных силах ВСУ констатировали, что за среду и четверг россияне нарастили авиационную активность.

На выходных было небольшое сосредоточение (российской авиации, – ред.), несколько самолетов осуществляли патрулирование в Черном море. Также вокруг украинских границ. А вот уже 30 ноября и 1 декабря активность возросла. 1 декабря наблюдалось до 30 самолетов в воздушном пространстве на оккупированной территории (так же в Черном море). Это тактическая авиация, которая была отправлена ​​в поддержку действий сухопутных войск, – ответил Игнат.

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Новости Днепра про В ВСУ объяснили вчерашние маневры российских МиГ-31 в БеларусиУкраїнська Новости Днепра про В ВСУ объяснили вчерашние маневры российских МиГ-31 в БеларусиРусский

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