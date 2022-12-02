В ВСУ объяснили вчерашние маневры российских МиГ-31 в Беларуси

Как сообщил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, наносить ракетные удары по Украине эти самолеты могут и не из Беларуси. По мнению Игната, МиГ-31 в Беларуси скорее был знаком для Запада.
То, что они находились в Беларуси, особого стратегического значения не имеет. Возможно, это был знак для стран Запада. Там же Польша рядом. Нахождение Миг-31 в этом регионе, возможно, тоже определенное давление, демонстрация, – сказал Игнат.
В воздушных силах ВСУ констатировали, что за среду и четверг россияне нарастили авиационную активность.
На выходных было небольшое сосредоточение (российской авиации, – ред.), несколько самолетов осуществляли патрулирование в Черном море. Также вокруг украинских границ. А вот уже 30 ноября и 1 декабря активность возросла. 1 декабря наблюдалось до 30 самолетов в воздушном пространстве на оккупированной территории (так же в Черном море). Это тактическая авиация, которая была отправлена в поддержку действий сухопутных войск, – ответил Игнат.
Читайте также:
Автор:
Россия стремительно несется к отметке в 100 тысяч погибших военных…
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 1 декабря…
Российские военные продолжают вести наступление на одном направлении в Донецкой…
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов просит украинцев не…
Мужчину задержали.
В Днепре продолжаются аварийные отключения света, когда никакие графики не действуют. Жители частных домов могут установить во дворе генератор, а владельцы квартир – портативную электростанцию. Журналисты dnepr.info разбирались, что это такое и как ее выбрать.
Бывает и такое!
Днепровские врачи спасают 25-летнего защитника, получившего тяжелую минно-взрывную травму в одной из горячих точек фронта.
В Украине хотят запретить деятельность УПЦ МП
У Дніпрі продовжують тероризувати автомобілістів.
Россия стремительно несется к отметке в 100 тысяч погибших военных в войне против Украины.
В ДТЭК рассказали, какие сегодня действуют графики отключения.
Чтобы получать платежки с корректными цифрами за электроэнергию, украинцам нужно вовремя передавать показатели счетчиков своим поставщикам. Делать это нужно с 1 по 3 числа каждого месяца, напомнили в ДТЭК "Днепровские электросети".
В начале декабря крупные украинские супермаркеты обновили цены на яйца, гречку и подсолнечное масло. Стало известно, сколько стоят продукты в начале зимы, а также, где их можно купить дешевле.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!