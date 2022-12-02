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  • Зеленский поддержал решение СНБО о запрете деятельности УПЦ Московского патриархата

Зеленский поддержал решение СНБО о запрете деятельности УПЦ Московского патриархата

Сегодня 11:16
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В Украине хотят запретить деятельность УПЦ МП

Новости Днепра про Зеленский поддержал решение СНБО о запрете деятельности УПЦ Московского патриархата

Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое должно запретить деятельность религиозных организаций в Украине, связанных с РФ. Соответствующий документ был опубликован на сайте Офиса президента.

По сути, таким образом, власти хотят запретить деятельность УПЦ Московского патриархата, священнослужителей которой подозревают в работе на спецслужбы России.

Предполагается, что к этим организациям будут применены санкции.

Согласно этому решению, Кабмин имеет в двухмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций в соответствии с нормами международного права в сфере свободы совести и обязательств Украины в связи с вступлением в Совет Европы.

Напомним, после того, как в Киево-Печерской Лавре во время службы молились о России, за церкви УПЦ МП взялась СБУ. Силовики проверили некоторые региональные центры УПЦ. У «московских попов» нашли литературу, пропагандирующую русский мир и другие доказательства сотрудничества священнослужителей со спецслужбами РФ.

Вчера в вечернем обращении Зеленский отметил, что Украина должна избавиться от «духовной зависимости от РФ», но нужно сделать это законным путем.

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