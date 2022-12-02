У Дніпрі на річці взялася перша крига (ФОТО)

У Дніпрі на другий день зими почала замерзати річка.

Цього року зима майже за розкладом. У кінці листопада в області випав перший сніг, а 2 грудня в Дніпрі почала замерзати річка.

Невелике підмерзання помітно на воді біля яхт-клубу Січ, повідомляє Dnepr.info.

Скоріш за все, криги на воді стане більше, тому що синоптики прогнозують в Дніпрі морози. Температура повітря найближчими днями опуститься до мінус 7 градусів, а наступного тижня природа порадує нас першим зимовим снігом.

Від себе зазначимо, що навіть коли криги стане більше, гуляти на льоду не треба. Бережіть себе та не додавайте роботи рятувальникам.

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