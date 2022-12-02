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У Дніпрі на річці взялася перша крига (ФОТО)

Сьогодні 14:41
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У Дніпрі на другий день зими почала замерзати річка.

Новости Днепра про У Дніпрі на річці взялася перша крига (ФОТО)

Цього року зима майже за розкладом. У кінці листопада в області випав перший сніг, а 2 грудня в Дніпрі почала замерзати річка. 

Невелике підмерзання помітно на воді біля яхт-клубу Січ, повідомляє Dnepr.info.

Скоріш за все, криги на воді стане більше, тому що синоптики прогнозують в Дніпрі морози. Температура повітря найближчими днями опуститься до мінус 7 градусів, а наступного тижня природа порадує нас першим зимовим снігом. 

Від себе зазначимо, що навіть коли криги стане більше, гуляти на льоду не треба. Бережіть себе та не додавайте роботи рятувальникам. 

Новости Днепра про У Дніпрі на річці взялася перша крига (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на річці взялася перша крига (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на річці взялася перша крига (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на річці взялася перша крига (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі на річці взялася перша крига (ФОТО)Українська

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