Потери рф перевалили за 90 тысяч: за сутки ВСУ уничтожили 650 оккупантов и вертолет

По состоянию на 2 декабря уже погибли 90 090 захватчиков. Только за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 650 российских оккупантов. Впрочем, данные не окончательны, поскольку постоянно уточняются. А это значит, что реальные потери врага могут быть еще больше.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.12 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях, – отметили в Генштабе.
Напомним, ранее мы писали, что ВСУ за месяц уничтожили почти 17 000 оккупантов.
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