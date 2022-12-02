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  • Потери рф перевалили за 90 тысяч: за сутки ВСУ уничтожили 650 оккупантов и вертолет

Потери рф перевалили за 90 тысяч: за сутки ВСУ уничтожили 650 оккупантов и вертолет

Сегодня 10:28
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Россия стремительно несется к отметке в 100 тысяч погибших военных в войне против Украины.

Новости Днепра про Потери рф перевалили за 90 тысяч: за сутки ВСУ уничтожили 650 оккупантов и вертолет

По состоянию на 2 декабря уже погибли 90 090 захватчиков. Только за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 650 российских оккупантов. Впрочем, данные не окончательны, поскольку постоянно уточняются. А это значит, что реальные потери врага могут быть еще больше.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – 90090 (+650) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2916 (+1),
  • боевых бронированных машин ‒ 5883 (+6),
  • артиллерийских систем – 1905 (+1),
  • РСЗО – 395 (+0),
  • средств ПВО – 210 (+0),
  • самолетов – 280 (+0),
  • вертолетов – 262 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1564 (+2),
  • крылатые ракеты ‒ 531 (+0),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4464 (+23),
  • специальная техника – 163 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях, – отметили в Генштабе.

Новости Днепра про Потери рф перевалили за 90 тысяч: за сутки ВСУ уничтожили 650 оккупантов и вертолет

Напомним, ранее мы писали, что ВСУ за месяц уничтожили почти 17 000 оккупантов.

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Новости Днепра про Потери рф перевалили за 90 тысяч: за сутки ВСУ уничтожили 650 оккупантов и вертолетУкраїнська Новости Днепра про Потери рф перевалили за 90 тысяч: за сутки ВСУ уничтожили 650 оккупантов и вертолетРусский

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