Потери рф перевалили за 90 тысяч: за сутки ВСУ уничтожили 650 оккупантов и вертолет

Россия стремительно несется к отметке в 100 тысяч погибших военных в войне против Украины.

По состоянию на 2 декабря уже погибли 90 090 захватчиков. Только за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 650 российских оккупантов. Впрочем, данные не окончательны, поскольку постоянно уточняются. А это значит, что реальные потери врага могут быть еще больше.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.12 ориентировочно составили:

личного состава – 90090 (+650) человек ликвидировано,

танков ‒ 2916 (+1),

боевых бронированных машин ‒ 5883 (+6),

артиллерийских систем – 1905 (+1),

РСЗО – 395 (+0),

средств ПВО – 210 (+0),

самолетов – 280 (+0),

вертолетов – 262 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1564 (+2),

крылатые ракеты ‒ 531 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4464 (+23),

специальная техника – 163 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях, – отметили в Генштабе.

Напомним, ранее мы писали, что ВСУ за месяц уничтожили почти 17 000 оккупантов.

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