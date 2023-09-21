В Днепре на левом берегу снижено давление подачи воды: что произошло

Сегодня, 21 сентября, в Днепре на левом берегу снизили давление подачи воды.
Все из-за проведения аварийных работ на ул. Донецкое шоссе, 2
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
В связи с проведением аварийных работ по ул. Донецкое шоссе ,2 возможно снижение давления на верхних этажах в Левобережной части города, — говорится в сообщении.
Нормативное давление обещают восстановить в течение дня.
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет восстановлено в течение дня.
Также в связи с проведением аварийных работ на ПНС на бульваре Звездный снижено давление на верхних этажах домов:
Нормативное давление будет восстановлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА).
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Александра Лучка
Автор:
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