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В Днепре на левом берегу снижено давление подачи воды: что произошло

Сегодня 12:44
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Новости Днепра про В Днепре на левом берегу снижено давление подачи воды: что произошло

Сегодня, 21 сентября, в Днепре на левом берегу снизили давление подачи воды.

Все из-за проведения аварийных работ на ул. Донецкое шоссе, 2

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

В связи с проведением аварийных работ по ул. Донецкое шоссе ,2 возможно снижение давления на верхних этажах в Левобережной части города, — говорится в сообщении.

Нормативное давление обещают восстановить в течение дня.

Новости Днепра про В Днепре на левом берегу снижено давление подачи воды: что произошло

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

  • ул. В. Чапленко, 16-29,
  • просп. Героев, 2, 4, 6, 12,
  • ул. Космическая, 3, 3а,
  • пер. Васильевский.

Водоснабжение будет восстановлено в течение дня.

Также в связи с проведением аварийных работ на ПНС на бульваре Звездный снижено давление на верхних этажах домов:

  • бульвар Звездный, 1, 1Д,
  • ул. Запорожское шоссе, 2а, 4, 10, 16.

Нормативное давление будет восстановлено в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА)

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