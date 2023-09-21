В Днепре на левом берегу снижено давление подачи воды: что произошло

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Сегодня, 21 сентября, в Днепре на левом берегу снизили давление подачи воды.

Все из-за проведения аварийных работ на ул. Донецкое шоссе, 2

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

В связи с проведением аварийных работ по ул. Донецкое шоссе ,2 возможно снижение давления на верхних этажах в Левобережной части города, — говорится в сообщении.

Нормативное давление обещают восстановить в течение дня.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

ул. В. Чапленко, 16-29,

просп. Героев, 2, 4, 6, 12,

ул. Космическая, 3, 3а,

пер. Васильевский.

Водоснабжение будет восстановлено в течение дня.

Также в связи с проведением аварийных работ на ПНС на бульваре Звездный снижено давление на верхних этажах домов:

бульвар Звездный, 1, 1Д,

ул. Запорожское шоссе, 2а, 4, 10, 16.

Нормативное давление будет восстановлено в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА).

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