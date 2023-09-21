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В Кривом Роге в частные руки хотят отдать известный институт со столетней историей

Сегодня 12:03
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В Кривом Роге намерены продать имущество института "Кривбасспроект".

Новости Днепра про В Кривом Роге в частные руки хотят отдать известный институт со столетней историей

В прошлом году «Кривбасспроект» и все имущество института передали в Фонд госимущества для приватизации. Теперь объявили аукцион, во время которого хотят продать помещение учреждения. До этого некоторые из них сдавались в аренду.

Об этом говорится в объявлении на сайте Prozorro. Продают единый имущественный комплекс, который находится по адресу проспект Почтовый, а также турбазу в поселке Кудашевка, которой владеет институт.

Стартовая цена на аукционе – 28,9 млн гривен. За эти средства будущий владелец получит помещение общей площадью – 15 000 кв.м, где можно разместить офисы, а также турбазу, где можно обустроить зону отдыха.

Новости Днепра про В Кривом Роге в частные руки хотят отдать известный институт со столетней историей

«Кривбасспроект» — известный институт, занимающийся инжинирингом, исследованиями в сфере геологии и геодезии. В начале прошлого века, когда начали развивать горную промышленность на территории Днепропетровщины, формировался мощный горно-металлургический комплекс. Впоследствии возникла потребность в научном учреждении, которое поможет упорядочить эти процессы.

Сам «Кривбасспроект» был основан в 1933 году. Перед этим он назывался «Укргипроруда».

Специалисты, работавшие в «Кривбасспроекте» занимались усовершенствованием процессов подземной добычи руды в Криворожском бассейне. Конструкторы института решали главные вопросы реконструкции рудников. Во время Второй мировой учреждение эвакуировалось на Урал, а после окончания боевых действий возобновило работу в Кривом Роге.

По проектам института построили почти все шахты Кривого Рога.

В 2022 году Кабинет Министров включил единый имущественный комплекс ГП «Государственный институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности «Кривбасспроект» в перечень тех, которые подлежат дальнейшей передаче в сферу управления Фонда государственного имущества (ФГИ) для приватизации.

И вот теперь помещение института было выставлено на аукцион для малой приватизации. Торги пройдут 11 октября. Пока об участниках ничего не известно, ведь эта информация закрыта.

Новости Днепра про В Кривом Роге в частные руки хотят отдать известный институт со столетней историей

Новости Днепра про В Кривом Роге в частные руки хотят отдать известный институт со столетней историей

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