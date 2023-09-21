Зарядите телефон: сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА)

Сегодня, 21 сентября, в Днепре будут выключать свет на 10 часов – с 8:00 до 18:00.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 21 сентября с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Также сегодня ООО «Газсети» будет проводить ремонтные работы на своей системе газоснабжения. Поэтому временно будет ограничено распределение природного газа для жителей:
Возобновление подачи газа будет выполнено после окончания регламентных работ.
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