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Зарядите телефон: сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА)

Сегодня 06:45
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Новости Днепра про Зарядите телефон: сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА)

Сегодня, 21 сентября, в Днепре будут выключать свет на 10 часов – с 8:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 21 сентября с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Шинная: 1-13 (нечетные), 17-Е;
  • ул. Астраханская: 1-7, 7-А, 8-22;
  • ул. Монтажная: 1-22;
  • ул. Новикова-Прибоя: 1-А, 2-22;
  • ул. Августовская: 7, 9, 11, 11-А, 13, 13-А, 13-Б;
  • ул. Сурская: 39, 39-А, 40-56.

Также сегодня ООО «Газсети» будет проводить ремонтные работы на своей системе газоснабжения. Поэтому временно будет ограничено распределение природного газа для жителей:

  • ул. Зеленоградская, 17, 17-А, 19, 19-А, 21.

Возобновление подачи газа будет выполнено после окончания регламентных работ.

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