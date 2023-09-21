Зарядите телефон: сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня, 21 сентября, в Днепре будут выключать свет на 10 часов – с 8:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 21 сентября с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Шинная: 1-13 (нечетные), 17-Е;

ул. Астраханская: 1-7, 7-А, 8-22;

ул. Монтажная: 1-22;

ул. Новикова-Прибоя: 1-А, 2-22;

ул. Августовская: 7, 9, 11, 11-А, 13, 13-А, 13-Б;

ул. Сурская: 39, 39-А, 40-56.

Также сегодня ООО «Газсети» будет проводить ремонтные работы на своей системе газоснабжения. Поэтому временно будет ограничено распределение природного газа для жителей:

ул. Зеленоградская, 17, 17-А, 19, 19-А, 21.

Возобновление подачи газа будет выполнено после окончания регламентных работ.

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