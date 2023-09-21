У Дніпрі на лівому березі знижено тиск подачі води: що сталося

Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Сьогодні, 21 вересня, у Дніпрі на лівому березі знизили тиск подачі води.

Усе через проведення аварійних робіт на вул. Донецьке шосе, 2.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

У зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Донецьке шосе ,2 можливе зниження тиску на верхніх поверхах у Лівобережній частині міста, – йдеться у повідомленні.

Нормативний тиск обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

вул. В. Чапленка, 16-29,

просп. Героїв, 2, 4, 6, 12,

вул. Космічна, 3, 3а,

пров. Василівський.

Водопостачання відновлять протягом дня.

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на бульварі Зоряний знижено тиск на верхніх поверхах будинків:

бульвар Зоряний, 1, 1Д,

вул. Запорізьке шосе, 2а, 4, 10, 16.