У Дніпрі на лівому березі знижено тиск подачі води: що сталося

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Сьогодні, 21 вересня, у Дніпрі на лівому березі знизили тиск подачі води.
У зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Донецьке шосе ,2 можливе зниження тиску на верхніх поверхах у Лівобережній частині міста, – йдеться у повідомленні.
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:
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