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У Дніпрі на лівому березі знижено тиск подачі води: що сталося

Сьогодні 12:44
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Новости Днепра про У Дніпрі на лівому березі знижено тиск подачі води: що сталося

Сьогодні, 21 вересня, у Дніпрі на лівому березі знизили тиск подачі води.

Усе через проведення аварійних робіт на вул. Донецьке шосе, 2.
 
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
 
У зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Донецьке шосе ,2 можливе зниження тиску на верхніх поверхах у Лівобережній частині міста, – йдеться у повідомленні.
 
Нормативний тиск обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі на лівому березі знижено тиск подачі води: що сталося

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

  • вул. В. Чапленка, 16-29,
  • просп. Героїв, 2, 4, 6, 12,
  • вул. Космічна, 3, 3а,
  • пров. Василівський.
 
Водопостачання відновлять протягом дня.
 
Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на бульварі Зоряний знижено тиск на верхніх поверхах будинків:
  • бульвар Зоряний, 1, 1Д,
  • вул. Запорізьке шосе, 2а, 4, 10, 16.
 
Нормативний тиск буде відновлено протягом дня.

 

Новости Днепра про У Дніпрі на лівому березі знижено тиск подачі води: що сталосяУкраїнська

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